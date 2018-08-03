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Аймар та Скалоні тимчасово очолили збірну Аргентини

09:37 497 Читать на русском
Аймар та Скалоні тимчасово очолили збірну Аргентини
Ліонель Скалоні та Пабло Аймар / соцмережі

Ліонель Скалоні призначений виконувачем обов'язків головного тренера збірної Аргентини, Пабло Аймар буде його асистентом.

Аргентинська Футбольна Асоціація на своєму офіційному сайті повідомила, що Ліонель Скалоні та Пабло Аймар готуватимуть збірну до товариських матчів проти Гватемали та Колумбії.

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Нагадаємо, Хорхе Сампаолі покинув національну команду після провального чемпіонату світу-2018, де "альбіселестес" спочатку ледве вийшли з групи, а в 1/8 фіналу поступились майбутнім переможцям турніру французам.

"Аргентинська Футбольна Асоціація інформує, що після зустрічі з виконавчим комітетом, Ліонель Скалоні керуватиме національною збірною протягом двох наступних товариських матчів разом зі своїми асистентами Пабло Аймаром та Мартіном Токаллі", – йдеться у заяві АФА.

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