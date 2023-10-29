"В первом тайме мы играли очень хорошо, хорошо оборонялись. У нас были контратаки, моменты, но мы могли бы получить больше пользы. Затем пенальти изменил игру.

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Во втором тайме нам пришлось атаковать, мы хотели быть компактнее. Мы знали, что игроки Сити будут прессинговать высоко. Второй гол – мы пропустили его рано. Мы принимали неправильные решения. Говорили о том, чтобы не прессинговать вратаря, когда нет возможности для этого.

Думаю, в первом тайме все шло так, как мы хотели. Во втором тайме, при счете 0:2, нам пришлось играть против них в невыгодной ситуации, и в таком случае Манчестер Сити находят лишнего игрока на поле. Мы должны быть лучше организованы. Мы уступили, но в первом тайме играли хорошо. Мы разочарованы и раздражены, но начнем готовиться к следующему матчу", – цитирует наставника манкунианцев BBC.

Манчестер Юнайтед расположился на восьмой строчке с 15 баллами. Манчестер Сити находится на третьем месте с 24 очками.

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