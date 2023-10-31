"Аякса тут не буде": Тен Хаг відповів критикам щодо стилю гри Манчестер Юнайтед
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг заявив, що навіть не намагається вибудувати структуровану гру зі своїм чинним складом гравців.
Тен Хаг тренує "червоних дияволів" другий сезон поспіль, але команда не демонструє прогресу в ігровому стилі. На відміну від Манчестер Сіті, Арсенала та Ліверпуля, Манчестер Юнайтед продовжує залишатися топ-командою без чіткої структури гри. Вболівальники критикують головного тренера через це – його Аякс грав у позиційний футбол. Після чергової поразки – у манчестерському дербі з рахунком 0:3 – наставник пояснив, чому його команда не гратиме як Манчестер Сіті.
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"Ми ніколи не будемо грати в той футбол, який демонстрував Аякс. Тепер у мене інші гравці, я прийшов сюди не за цим. Саме склад визначає, як буде грати команда. Ось чому ми граємо не так, як мій Аякс. Так і має бути, тому що тут я не можу грати так само. У ДНК Манчестер Юнайтед цього немає, тут грають більш прямолінійно. У нас є гравці для цього стилю, особливо в атаці", – цитує Тен Хага Daily Mail, посилаючись на ефір Viaplay.
За підсумками 10 турів АПЛ Манчестер Юнайтед посідає 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.
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