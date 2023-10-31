Тен Хаг тренує "червоних дияволів" другий сезон поспіль, але команда не демонструє прогресу в ігровому стилі. На відміну від Манчестер Сіті, Арсенала та Ліверпуля, Манчестер Юнайтед продовжує залишатися топ-командою без чіткої структури гри. Вболівальники критикують головного тренера через це – його Аякс грав у позиційний футбол. Після чергової поразки – у манчестерському дербі з рахунком 0:3 – наставник пояснив, чому його команда не гратиме як Манчестер Сіті.

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"Ми ніколи не будемо грати в той футбол, який демонстрував Аякс. Тепер у мене інші гравці, я прийшов сюди не за цим. Саме склад визначає, як буде грати команда. Ось чому ми граємо не так, як мій Аякс. Так і має бути, тому що тут я не можу грати так само. У ДНК Манчестер Юнайтед цього немає, тут грають більш прямолінійно. У нас є гравці для цього стилю, особливо в атаці", – цитує Тен Хага Daily Mail, посилаючись на ефір Viaplay.

За підсумками 10 турів АПЛ Манчестер Юнайтед посідає 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

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