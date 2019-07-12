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Аякс согласился продать Де Лигта в Ювентус, – GdS

13:38 107 Читати українською
Аякс согласился продать Де Лигта в Ювентус, – GdS
Маттейс Де Лигт / Reuters

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт все ближе к переходу в Ювентус.

Ювентус сделал предложение о Маттейса Де Лигта, которая удовлетворила Аякс, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Амстердамский клуб согласился продать игрока за 67 млн евро плюс бонусы. Напомним, что ранее Аякс требовал не менее 75 млн.

Отмечается, что Де Лигт заключит со "старой синьоры" соглашение до 2024 года, по которому будет получать 12 млн евро в год.

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