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Аякс погодився продати Де Лігта в Ювентус, – GdS

13:35 585 Читать на русском
Аякс погодився продати Де Лігта в Ювентус, – GdS
Маттейс Де Лігт / Reuters

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт все ближче до переходу в Ювентус.

Ювентус зробив пропозицію щодо Маттейса де Лігта, яка задовольнила Аякс, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Амстердамський клуб погодився продати гравця за 67 млн євро плюс бонуси. Нагадаємо, що раніше Аякс вимагав не менше 75 млн.

Зазначається, що Де Лігт укладе зі "старою синьйорою" угоду до 2024 року, за яким буде отримувати 12 млн євро на рік.

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