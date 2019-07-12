Аякс погодився продати Де Лігта в Ювентус, – GdS

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт все ближче до переходу в Ювентус.

Ювентус зробив пропозицію щодо Маттейса де Лігта, яка задовольнила Аякс, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Амстердамський клуб погодився продати гравця за 67 млн євро плюс бонуси. Нагадаємо, що раніше Аякс вимагав не менше 75 млн.

Зазначається, що Де Лігт укладе зі "старою синьйорою" угоду до 2024 року, за яким буде отримувати 12 млн євро на рік.

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