Аякс пообещал отпустить трех лидеров уже этим летом – никаких скидок не будет

Исполнительный директор Аякса Эдвин ван дер Сар рассказал об определенных договоренностях с Донни ван де Бееком, Николасом Тальяфико и Андре Онана.

"В прошлом году мы заключили устные соглашения с Онана, Тальяфико и ван де Бееком о том, чтобы остаться еще на этот сезон, а потом мы надеемся помочь друг другу, чтобы сделать следующий шаг в их карьерах.

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Сейчас ничего не изменилось, но могу сказать точно – скидки 50% не будет. Клубы-покупатели могут забыть об этом. Конечно, трансферы за 150-200 миллионов евро исчезнут. Но я думаю, что игроки из Аякса все еще имеют большую ценность. У них есть хорошее обучение, опыт побед и выступлений на международной арене", – рассказал ван дер Сар в интервью Reuters.

Напомним, сенсационный полуфиналист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов уже успел оформить один летний трансфер – Хакима Зиеша продали в Челси за 40 млн евро.

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