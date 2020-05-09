toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Нидерланды
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Аякс пообещал отпустить трех лидеров уже этим летом – никаких скидок не будет

18:12 54 Читати українською
Аякс пообещал отпустить трех лидеров уже этим летом – никаких скидок не будет
Эдвин ван дер Сар / Reuters

Исполнительный директор Аякса Эдвин ван дер Сар рассказал об определенных договоренностях с Донни ван де Бееком, Николасом Тальяфико и Андре Онана.

"В прошлом году мы заключили устные соглашения с Онана, Тальяфико и ван де Бееком о том, чтобы остаться еще на этот сезон, а потом мы надеемся помочь друг другу, чтобы сделать следующий шаг в их карьерах.

Аякс не получал предложений по Онана – на голкипера охотятся топ-клубы

Сейчас ничего не изменилось, но могу сказать точно – скидки 50% не будет. Клубы-покупатели могут забыть об этом. Конечно, трансферы за 150-200 миллионов евро исчезнут. Но я думаю, что игроки из Аякса все еще имеют большую ценность. У них есть хорошее обучение, опыт побед и выступлений на международной арене", – рассказал ван дер Сар в интервью Reuters.

Напомним, сенсационный полуфиналист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов уже успел оформить один летний трансфер – Хакима Зиеша продали в Челси за 40 млн евро.

Аякс знову виростив монстрів і очолює дві найкращі ліги: "новий Погба" з приборкувачем Роналду роблять незвичайні речі

blog_ava
Главные новости 8 мая: в Украине первый футболист заболел на COVID-19, смерть аргентинской легенды, изменения в правилах
07:00
298
Теги
Трансферы Донни ван де Беек Донни ван де Беек Николас Тальяфико Николас Тальяфико Эдвин ван дер Сар Эдвин ван дер Сар Аякс Аякс Нидерланды Андре Онана Андре Онана
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
6
мин
Лион
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук