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Аякс пообіцяв відпустити трьох лідерів вже цього літа – жодних знижок не буде

18:12 402 Читать на русском
Аякс пообіцяв відпустити трьох лідерів вже цього літа – жодних знижок не буде
Едвін ван дер Сар / Reuters

Виконавчий директор Аякса Едвін ван дер Сар розповів про певні домовленості з Донні ван де Бееком, Ніколасом Тальяфіко і Андре Онана.

"Минулого року ми уклали усні угоди з Онана, Тальяфіко і ван де Бееком про те, щоб залишитися ще на цей сезон, а потім ми сподіваємося допомогти один одному, щоб зробити наступний крок в їхніх кар'єрах.

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Наразі нічого не змінилося, але можу сказати точно – знижки 50% не буде. Клуби-покупці можуть забути про це. Звичайно, трансфери за 150-200 мільйонів євро зникнуть. Але я думаю, що гравці з Аякса все ще мають велику цінність. У них є хороший вишкіл, досвід перемог і виступів на міжнародній арені", – розповів ван дер Сар в інтерв'ю Reuters.

Нагадаємо, сенсаційний півфіналіст минулого розіграшу Ліги чемпіонів вже встиг оформити один літній трансфер – Хакіма Зієша продали в Челсі за 40 млн євро.

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Теги
Трансфери Донні ван де Беек Донні ван де Беек Ніколас Тальяфіко Ніколас Тальяфіко Едвін ван дер Сар Едвін ван дер Сар Аякс Аякс Нідерланди Андре Онана Андре Онана
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