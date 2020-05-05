Аякс не получал предложений по Онана – на голкипера охотятся топ-клубы

Вратарь Аякса Андре Онана пока не имеет конкретных вариантов продолжения карьеры. Об этом сообщил наставник камерунца.

"Андре очень важен для нас. Конечно, мы не хотим его терять. Впрочем, это правда, что у нас с прошлого года есть договоренность – мы знаем, как действовать, когда подходящий клуб предложит за Онана приемлемую цену.

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Как мне известно, никто пока что не делал Аяксу конкретных предложений по Андре", – цитирует главного тренер команды Эрика Тен Хага нидерландское издание Algemeen Dagblad.

Главными претендентами на Онана выступают Челси (разочаровались в Кепе) и Барселона (еще не продлили контракт с тер Штегеном). В нынешнем сезоне 24-летний камерунец провел за Аякс 24 матча, из которых 8 были "сухими".

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