Проблеми в середині амстердамського Аякса можуть завадити проведенню матчу з Шахтарем.

Аякс мав зіграти сьогодні з Айнтрахтом, проте у кількох гравців амстердамців виявили коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вже сьогодні чемпіон Нідерландів має повернутись до Амстердама, але без футболістів, які здали позитивний тест на COVID-19.

Зазначимо, що 26 липня запланований товариський поєдинок між Аяксом та Шахтарем, проте його доля наразі невідома.

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