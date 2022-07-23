Аякс скасував спаринг через коронавірус – поєдинок з Шахтарем через три дні
13:31 - Читать на русском
Проблеми в середині амстердамського Аякса можуть завадити проведенню матчу з Шахтарем.
Аякс мав зіграти сьогодні з Айнтрахтом, проте у кількох гравців амстердамців виявили коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Вже сьогодні чемпіон Нідерландів має повернутись до Амстердама, але без футболістів, які здали позитивний тест на COVID-19.
Зазначимо, що 26 липня запланований товариський поєдинок між Аяксом та Шахтарем, проте його доля наразі невідома.
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