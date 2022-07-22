Дончане перед стартом сезона 2022/23 проведут спарринг с еще одним именитым клубом – Ромой.

Товарищеский матч украинского и итальянского грандов состоится в воскресенье, 7 августа. Встреча начнется в 21:45, сообщает пресс- служба римлян.

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Поединок будет принимать Стадио Олимпико. Для Ромы это будет первый домашний спарринг в межсезонье. Билеты для владельцев сезонного абонемента уже есть в продаже, остальные фанаты смогут приобрести их с понедельника, 25 июля.

Отметим, что Шахтер до поединка с подопечными Жозе Моуринью еще проведет контрольные встречи с Фортуной (сегодня) и Аяксом (26 июля). Новый сезон УПЛ стартует в конце августа.

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