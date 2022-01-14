Вингер Аякса Давид Нерес уже в скором времени будет официально представлен в статусе игрока "оранжево-черных".

Шахтер и Аякс достигли договоренности о переходе Нереса, сообщает официальный сайт аяксидов. Это первый новичок дончан в зимнее трансферное окно.

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"Горняки" выплатят за бразильца 12 млн евро, но эта сумма может увеличиться до 16-ти с учетом разных бонусов. Срок контракта Нереса с Шахтером пока неизвестен.

В нынешнем сезоне Нерес 22 раза появлялся на поле (суммарно отыграл 785 минут) и успел отличиться 4 голами и 2 ассистами. В общей сложности бразилец, который перебрался в Аякс в начале 2017-го, сыграл за амстердамцев 180 матчей и забил 47 голов. Вместе с командой дважды выиграл золотой дубль в Нидерландах и играл в полуфинале ЛЧ 2018/19.

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