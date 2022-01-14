Вінгер Аякса Давід Нерес вже незабаром буде офіційно представлений у статусі гравця "помаранчево-чорних".

Шахтар та Аякс досягли домовленості щодо переходу Нереса, повідомляє офіційний сайт аяксидів. Це перший новачок донеччан у зимове трансферне вікно.

Агент Нереса розкрив мотивацію форварда перебратися у Шахтар

"Гірники" виплатять за бразильця 12 млн євро, але ця сума може збільшитись до 16 з урахуванням різних бонусів. Термін контракту Нереса з Шахтарем наразі невідомий.

У нинішньому сезоні Нерес 22 рази з'являвся на полі (сумарно відіграв 785 хвилин) та встиг відзначитись 4 голами та 2 асистами. Загалом бразилець, який перебрався в Аякс на початку 2017-го, зіграв за амстердамців 180 матчів і забив 47 голів. Разом з командою двічі виграв золотий дубль у Нідерландах та грав у півфіналі ЛЧ 2018/19.

"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує