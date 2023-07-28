Фулхэм на своём официальном сайте объявил о приобретении центрального защитника Аякса Келвина Бэсси. Раскрывать сумму трансфера лондонский клуб отказался. Вместо него это сделал сайт Voetbal International. Согласно источнику, Бэсси обошёлся "дачникам" в 22,5 млн евро. Контракт подписан по схеме 4+1.

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Год назад Аякс заплатил за Келвина шотландскому Рейнджерс 23 млн евро, но в Амстердаме болельщики Аякса над ним больше смеялись, чем хвалили. В итоге под руководством временного тренера "красно-белых" Джона Хейтинги нигериец прочно прописался в запасе. Новый наставник нидерландцев Морис Стейн также не видел в Бэсси игрока стартового состава, поэтому клуб настоял на продаже игрока. В конце концов, Бэсси согласился перейти в Фулхэм.

Напомним, что год назад Аякс решил остановиться на кандидатуре Бэсси, хотя также рассматривал вариант с приобретением защитника Шахтёра Николая Матвиенко.

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