Фулхем на своєму офіційному сайті оголосив про придбання центрального захисника Аякса Келвіна Бессі. Розкривати суму трансферу лондонський клуб відмовився. Замість нього це зробив сайт Voetbal International. Згідно з джерелом, Бессі обійшовся "котеджерам" у 22,5 млн євро. Контракт підписано за схемою 4+1.

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Рік тому Аякс заплатив за Келвіна шотландському Рейнджерс 23 млн євро, але в Амстердамі вболівальники з нього більше сміялися, ніж хвалили. Під керівництвом тимчасового тренера "червоно-білих" Джона Хейтінги нігерієць взагалі міцно прописався в запасі. Новий наставник нідерландців Моріс Стейн також не бачив у Бессі гравця стартового складу, тому клуб наполіг на продажу гравця. Зрештою, Бессі погодився перейти у Фулхем.

Нагадаємо, що рік тому Аякс вирішив зупинитися на кандидатурі Бессі, хоча також розглядав варіант із придбанням захисника Шахтаря Миколи Матвієнка.

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