Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, который провел 15 лет в чемпионате Нидерландов, поделился мнением о возможном переходе Николая Матвиенко в Эредивизи.

"Летом писали об интересе Аякса и Фейеноорда к центрбеку Шахтера Николаю Матвиенко. Я разговаривал с обоими клубами. Это все выдумки, которые вбрасываются СМИ. Аякс говорит откровенно: "Мы знаем этого футболиста, но это не тот случай, когда мы готовы тратить деньги" .

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Аякс взял Келвина Бесси с большим потенциалом. Ему 22, но он уже круто себя проявляет на высоком уровне. Рядом с ним играет Юррьен Тимбер, в 21 год демонстрирующий футбол наивысшего уровня. Нашим футболистам, кроме таланта, нужно выкладываться по полной и знать язык, чтобы легко общаться.

Наличие паспорта ЕС могло бы помочь нашим игрокам. Для того чтобы украинцу обратить на себя внимание клуба Эредивизи нужно быть с таким бекграундом, чтобы не возникало никаких сомнений. Не каждая команда готова рискнуть. Ущерб от приглашения игроков из Норвегии или Греции будет меньше, чем в случае с украинцами", – сказал Левченко в интервью изданию Український футбол.

Напомним, в текущем сезоне Матвиенко провел за Шахтер 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.

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