Форвард не попал в заявку амстердамцев на плей-офф Лиги Европы, сообщает Sporza. Аякс отдал Вест Хэму за Алле 22,5 млн евро, что стало самой дорогой покупкой в истории клуба.

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"Он был в списке, его не забыли. Это что-то с компьютерами, они не поставили нужную галочку. Что-то пошло не так. Он действительно был в списке. Будет очень неприятно, если ему не позволят участвовать. Конечно, Алле очень разочарован. Это невероятный удар для него. Но он также трезво оценивает ситуацию. Это точно не было сделано специально", – пояснил ситуацию тренер Аякса Эрик Тен Хаг.

Добавим, что на стадии 1/16 финала Лиги Европы амстердамцы встретятся с Лиллем. Поединки состоятся 18 и 25 февраля.

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