Руководство амстердамского клуба отказывается выплачивать компенсацию семье своего экс-хавбека Абдельхака Нури.

Аякс официально подписал Алле – самый дорогой трансфер Вест Хэма нанес клубу колоссальные убытки

Родственники 23-летнего игрока согласились на сумму 15 млн евро, однако боссы Аякса имеют собственную позицию, сообщает Voetbalzone со ссылкой на юриста Эрика де Флигера. Генеральный директор клуба Эдвин ван дер Сар и спортивный директор Марк Овермарс встречались с представителями Нури. Легенды амстердамцев поддержали идею компенсации, однако не смогли донести ее до Наблюдательного совета Аякса. Вероятно, конфликт придется решать в арбитражном комитете.

Напомним, Абдельхак Нури впал в кому после того, как перенес остановку сердца во время предсезонного матча. Воспитанник Аякса балансировал на грани жизни и смерти 2 года 8 месяцев и 19 дней, пока не пришел в себя в марте 2020-го.

Аякс и ПСВ выдали, пожалуй, лучший матч 2021-го – соперник сборной Украины придумал шедевральный ассист