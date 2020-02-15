Аякс нашел замену Зиешу – амстердамцы могут побить свой трансферный рекорд

Аякс планирует подписать бразильского таланта Антони в летнее трансферное окно.

Вингер Сан-Паулу Антони может усилить Аякс в следующее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Отмечается, что клубы практически достигли согласия. Сумма трансфера должна составить 20 млн евро, но может вырасти до 25 млн евро, что сделает Антони дорогим подписанием в истории Аякса.

Добавим, что 19-летний Антони выступает за молодежную сборную Бразилии U-23, где в 9 матчах забил 2 гола. По Сан-Паулу он провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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