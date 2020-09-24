Полузащитник бразильского Гремио Матеус Энрике попал в сферу интересов амстердамского Аякса. Ранее интерес к нему проявлял донецкий Шахтер.

Нидерландский гранд изучает вариант с подписанием 22-летнего центрхава, сообщает VoetbalNieuws.

Шахтер борется с Манчестер Сити и Барселоной за "нового Фернандиньо"

Интерес к Энрике пока не стал конкретным. Однако, спортивный директор амстердамцев Овермарс очертил интерес к звезды Гремио. Энрике имеет действующий до лета 2023-го контракт с "мушкетерами", но бразильцы могут отпустить полузащитника ориентировочно за 20 млн евро.

Сорвать потенциальный трансфер Энрике может вероятный уход в Барселону Сержиньо Деста. Тогда Аякс сосредоточится на поиске нового флангового защитника, а потерю ван де Беека попытается компенсировать внутренними резервами.

В сезоне-2020 Матеус Энрике провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

Про фантом та динозавра