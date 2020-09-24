Півзахисник бразильського Греміо Матеус Енріке потрапив до сфери зацікавлень амстердамського Аякса. Раніше інтерес до нього проявляв донецький Шахтар.

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Інтерес до Енріке наразі не став конкретним. Проте, спортивний директор амстердамців Марк Овермарс окреслив цікавість до зірки Греміо. Енріке має чинний до літа 2023-го контракт із "мушкетерами", але бразильці можуть відпустити півзахисника орієнтовно за 20 млн євро.

Зірвати потенційний трансфер Енріке може ймовірний перехід до Барселони Сержиньйо Деста. Тоді Аякс зосередиться на пошуку нового флангового оборонця, а втрату ван де Беека спробує компенсувати внутрішніми резервами.

У сезоні-2020 Матеус Енріке провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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