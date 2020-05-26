Шахтер борется с Манчестер Сити и Барселоной за "нового Фернандиньо"

Полузащитник бразильского Гремио Матеус Энрике попал на радары нескольких европейских клубов.

Манчестер Сити продолжает искать наследника Фернандиньо. 35-летний ветеран защищает цвета "горожан" с 2013 года и за это время стал настоящей легендой клуба и одним из любимцев Гвардиолы.

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В поисках замены бразильцу Манчестер Сити обратил внимание на его соотечественника – хавбека Гремио Матеуса Энрике, сообщает Manchester Evening News. Англичанам нравятся умения 22-летнего игрока. Отмечается, что он способен эффективно действовать перед собственными защитниками, комфортно чувствует себя под прессингом и может управлять темпом игры собственной команды, а в придачу обладает великолепным ударом издалека.

В то же время, Ман Сити придется побороться за Матеуса с другими клубами, среди которых и донецкий Шахтер, который уже давно следит за Энрике. Кроме "горняков", на хавбека также претендуют Барселона и Монако.

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