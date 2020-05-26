toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ

Шахтер борется с Манчестер Сити и Барселоной за "нового Фернандиньо"

10:14 184 Читати українською
Шахтер борется с Манчестер Сити и Барселоной за "нового Фернандиньо"
Матеус Энрике / фото с открытых источников

Полузащитник бразильского Гремио Матеус Энрике попал на радары нескольких европейских клубов.

Манчестер Сити продолжает искать наследника Фернандиньо. 35-летний ветеран защищает цвета "горожан" с 2013 года и за это время стал настоящей легендой клуба и одним из любимцев Гвардиолы.

Фернандиньо не исключает своего возвращения в Шахтер – на этот раз в новой роли

В поисках замены бразильцу Манчестер Сити обратил внимание на его соотечественника – хавбека Гремио Матеуса Энрике, сообщает Manchester Evening News. Англичанам нравятся умения 22-летнего игрока. Отмечается, что он способен эффективно действовать перед собственными защитниками, комфортно чувствует себя под прессингом и может управлять темпом игры собственной команды, а в придачу обладает великолепным ударом издалека.

В то же время, Ман Сити придется побороться за Матеуса с другими клубами, среди которых и донецкий Шахтер, который уже давно следит за Энрике. Кроме "горняков", на хавбека также претендуют Барселона и Монако.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

blog_ava
Дуглас Коста думал о завершении карьеры – откровенное признание экс-звезды Шахтера
08:56
147
Теги
Шахтер Шахтер Англия Матеус Энрике Матеус Энрике Фернандиньо Фернандиньо Манчестер Сити Манчестер Сити
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
0
мин
Боруссия Дортмунд
19:30
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук