"Дорогие украинцы! Сегодня мы очень ясно, возможно, как никогда раньше, понимаем, что такое Независимость, и какова ее настоящая цена. Уже полгода мужественные украинские воины борются с врагом, захотевшим забрать нашу землю, нашу свободу, наш выбор. Сражаются за то, чтобы Украина жила, борются за будущее нашей страны.

Ярмоленко поздравил Украину с Днем Независимости, процитировав одно из стихотворений Шевченко

Уже полгода каждый украинец живет одной мечтой, имя которой – победа Украины. И эта мечта обязательно станет реальностью. Благодаря героизму каждого – на фронте и в тылу, внутри Украины и за ее пределами. Благодаря нашим воинам, чей подвиг уже вошел в историю. Благодаря медикам, ведущим борьбу за жизнь людей.

Благодаря работникам промышленности, которые остались на производствах, сохраняя и поддерживая стабильность экономики Украины. Благодаря героизму аграриев, работающих в полях, несмотря на затаившуюся там смертельную опасность. Благодаря героизму учителей, шахтеров, спасателей, работников инфраструктуры. В море и на суше, под землей и в небе.

Я знаю, что в сердцах украинцев достаточно любви и единения, чтобы выстоять и победить. А потом – восстановить нашу Украину, чтобы в ней преуспели нынешние и будущие поколения. Я желаю всем нам долгих мирных лет. Вместе мы сейчас строим прочный фундамент для сильной и преуспевающей Украины будущего. Украины, в которой нас ждет еще много поводов для гордости. Пусть на нашей земле как можно быстрее воцарится мир! С праздником! С Днем Независимости Украины!" – приводит слова Ахметова официальный сайт Шахтера.

Шахтер потерял очки уже на старте сезона, не сумев обыграть Металлист 1925