"С Днем Независимости, дорогая моя страна. Рад поздравлять с праздником каждого украинца. Самая большая ценность для нас – это свобода. И каждый день мы просыпаемся свободными и сильными. Каждый день мы приближаемся к своей победе. И я верю в победу. Уверен, что обязательно победим", – отметил Ярмоленко в Instagram.

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После этого Андрей зачитал стихотворение Тараса Шевченко:

"Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем'я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть".

Напомним, что сегодня, 24 августа, Украина отмечает 31-ю годовщину Независимости. Наше государство уже поздравила английская Премьер-лига вместе с несколькими английскими клубами, в том числе Арсенал и Эвертон, в составе которых играют Александр Зинченко и Виталий Миколенко.

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