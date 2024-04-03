Ежегодный рейтинг Forbes не обходится без упоминаний об украинских бизнесменах, которые имеют отношение к футболу.

Если верить последним подсчетам авторитетного издания, то в 2024 году есть 2781 миллиардер со всего мира. На вершине – француз Бернар Арно и семья, состояние которых Forbes оценил в 233 миллиарда долларов.

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Ринат Ахметов остается первым среди украинцев и 785-м в общем рейтинге. Правда, президент Шахтера существенно обеднел – "всего" 4 млрд долларов после 5,7 млрд в 2023 году. Forbes предоставляет статус долларовых миллиардеров еще 4 украинцам. Это Виктор Пинчук, Вадим Новинский (экс-президент Севастополя), Константин Жеваго (почетный президент Ворсклы) и Геннадий Боголюбов.

Ахметов не жалеет денег на усиление Шахтера. По данным Transfermarkt, "горняки" в нынешнем сезоне потратили 36,75 млн евро на трансферы. Никто из украинских клубов и близко не позволяет себе таких цифр.

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