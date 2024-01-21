"Это еще одно доказательство того, чего мы хотим. Наш президент не опускает руки. Сегодня тяжелые времена в Украине, продолжается война. К сожалению, у нас война началась еще в 2014 году, когда мы остались без своего дома, без стадиона, без нашего города, без наших болельщиков, сегодня живущих по всему миру.

Хави попросил у боссов Барселоны трансфер Судакова, – СМИ

Отказ продавать Судакова – это показатель того, что мы хотим сделать. Мы хотим сделать так, чтобы каждый украинский болельщик, каждый болельщик Шахтера смотрел и получал удовольствие от игры Шахтера. А я вам обещаю, что футбольная команда Шахтер будет делать все, чтобы дарить положительные эмоции нашим военным, нашим болельщикам, чтобы все легче пережили этот сложный период, чтобы дать глоток свежего воздуха", – резюмировал Срна в комментарии пресс-службе Шахтера.

Ранее гендир "горняков" Сергей Палкин заявил, что клуб отклонил 40 млн евро за Судакова. Напомним, в текущем сезоне хавбек провел 18 матчей (3 гола и 1 ассист). Действующий контракт Георгия с Шахтером рассчитан до лета 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

Судакова в Европе никто не будет спрашивать, чего он хочет – что влияет на ценник украинского феномена?