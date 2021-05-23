"Мы с ним друзья с юных лет. Он младше меня на четыре года. Ходили на футбол и держались одной компанией. Мы жили недалеко друг от друга.

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Ахметов в жизни? Он целеустремленный и деликатный. Вы не видите эмоций, он может себя сдержать. Но в моменты футбольных разговоров, особенно после не самых удачных для нашей команды матчей в конце 90-х и начале 00-х, мягко говоря, он не всегда был сдержанным", – сказал Колесников в интервью BurBuzz.

Добавим, что Ахметов стал президентом Шахтера в октябре 1996 года. С тех пор "горняки" выиграли 12 чемпионатов Украины, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины, а также Кубок УЕФА 2008/09.

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