Президент Шахтера Ринат Ахметов вспомнил "зарубы" в чемпионате Украины с командами, которых сегодня больше нет в УПЛ.

"Было бы хорошо, если бы Коломойский вернулся. Думаю, мы все помним, какой футбол показывал Днепр, тот же Металлист, Шахтер. В то время все команды были замечательные.

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А Черноморец, а Карпаты? В то время ехать во Львов к Карпатам... Я не знаю, с кем на выезде было сложнее. Та же Волынь. Кварцяный всю игру не приседал. Все футболисты под 2 метра роста. Он любил мощных и атлетических игроков. У Кварцяного команда всегда была физически готова. Трудно против них было", – сказал Ахметов в интервью программе "Великий футбол".

Напомним, донецкий клуб в текущем сезоне не взял ни одного трофея: в чемпионате "горняки" отстали от Динамо на 11 очков, в Кубке Украины уступили Агробизнесу в четвертьфинале турнира, а в Лиге Европы вылетели от Ромы (5:1 по сумме двух матчей) в 1/8 финала.

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