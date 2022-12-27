Арсенал сделал Шахтёру официальное предложение о приобретении нападающего Михаила Мудрика. Как информирует ESPN, лондонский клуб предложил 45 миллионов евро плюс 25 миллионов евро в виде бонусов.

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Это – второе предложение от Арсенала после того, как Шахтёр отказал лондонцам. Ранее "канониры" предлагали за Мудрика 40+20 миллионов евро.

Напомним, что сам Мудрик выразил готовность попробовать свои силы в АПЛ.

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