"Не варто чекати миттєвого трансферу Михайла Мудрика в Арсенал. Це була лише перша офіційна пропозиція, з якою Шахтар ще однозначно поторгується. І в підсумку або видоїть з "канонірів" все до останнього євроцента, або ж почекає. А куди поспішати? По-перше, трансферне вікно ще не відкрилося, попереду більше місяця часу.

По-друге, вирішуватиме все одна людина. Це Рінат Ахметов. Чув, що президент клубу дуже горить бажанням виграти чергове чемпіонство і вважає, що без Мудрика це важко буде зробити.

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Тому зараз включиться елементарна математика. На важелях буде: з одного боку – що здобуде Шахтар, продавши найбільш яскравого свого футболіста, який робить різницю. Це умовні 70-80 млн. З іншого – що при цьому втратить, спокусившись пропозицією. Шанси на чемпіонство дещо знизяться, вихід до Ліги чемпіонів і призові під 40 млн євро відповідно теж.

Тому я особисто не здивуюся, якщо Михайло поїде на збори з Шахтарем, а сага з його переходом затягнеться до 31 січня. А то і відкладається до літа. Але я більш ніж впевнений, що нашого вундеркінда не перетримають і відпустять на піку ціни. Із мистецтвом продавати задорого у Шахтарі все в порядку.

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Арсенал йде у фарватері гонитви за вінгером. Інші всі поки сторонні спостерігачі. От, до прикладу, Ньюкасл наляканий озвученою сумою у 100 млн. Там хоч і шейхи, але гроші рахувати вміють. А ніяких інших особливо претендентів не варто чекати. Такі колосальні суми здатні викласти лише представники АПЛ або умовний ПСЖ/Реал. Але французи ще не виявляли бажання боротися за українця, а от мадридці мовчки стежать за ситуацією. Як і всі ми. Тому запасаємося терпінням", – написав Бурбас в Telegram.

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