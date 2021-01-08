Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро почти не имеет шансов остаться в команде.

Аргентинец так и не получил предложений от клуба о продлении контракта. Действующее соглашение завершается через 5 месяцев, поэтому 32-летний нападающий готов выслушать другие клубы.

Месси, Рамос и ряд других звезд официально получили возможность вести переговоры с другими клубами

Среди заинтересованных – ряд европейских грандов, но фаворитом следует считать ПСЖ. Маурисио Почеттино лично заинтересован в подписании Агуэро будущим летом, заявил футбольный агент Бруно Сатин в эфире Canal+. Специалист убежден, что Серхио сформирует замечательное атакующее трио с Неймаром и Мбаппе.

Добавим, что летом будет 10 лет, как Агуэро стал игроком Манчестер Сити. За это время аргентинец сыграл за "горожан" 379 матчей, в которых забил 256 голов и отдал 73 результативные передачи.

"Замовляв моделей з великими сідницями": Зінченко отримав казковий подарунок, який може перевернути історію з Ман Сіті