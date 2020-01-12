Агуеро випередив Анрі і став найрезультативнішим легіонером в історії АПЛ

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро досягнув рекордної позначки завдяки хет-трику у матчі 22 туру АПЛ проти Астон Вілли (6:1).

Аргентинець наздогнав і навіть випередив легендарного Тьеррі Анрі на вершині списку найкращих бомбардирів-легіонерів АПЛ, інформує Squawka.

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Француз відзначився 175 голами у складі Арсенала, а у зірки Манчестер Сіті вже 177. Щоправда, у Анрі значно більше асистів – 74 проти 46-ти у аргентинця. Також Агуеро зрівнявся з Френком Лемпардом на четвертій позиції загального рейтингу бомбардирів ліги. Ще один новий рекорд лідера "містян" – 12 хет-триків в АПЛ, раніше його утримував Алан Ширер з 11-ма.

Нагадаємо, гравець збірної Аргентини захищає кольори Манчестер Сіті з літа 2011 року, коли він перебрався з Атлетіко за 38 млн фунтів.

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