Летний новичок испанской Барселоны Серхио Агуэро признался, что руководство каталонцев предлагало ему взять 10-й номер на сезон 2021/22.

"Они предложили мне, но я не принял предложение из уважения к Месси", – заявил форвард в эфире Ибая Льяноса в Twitch.

Фати получил 10-й номер после ухода Месси из Барселоны

Агуэро на протяжении многих лет выступал под "десяткой" в мадридском Атлетико и Манчестер Сити. Однако, на Камп Ноу он решил выступать под 19-м номером. В конце концов, номер Месси взял вундеркинд Ансу Фати.

К слову, ранее культовый номер в составе "блаугранас" принадлежал Роналдиньо, Рикельме, Ривалдо, Хаджи, Ромарио, Марадоне и другим.

Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее