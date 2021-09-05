Літній новачок іспанської Барселони Серхіо Агуеро зізнався, що керівництво каталонців пропонувало йому взяти 10-й номер на сезон 2021/22.

"Вони запропонували мені, але я не прийняв пропозицію через повагу до Мессі", – заявив форвард в ефірі Ібая Льяноса в Twitch.

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Агуеро впродовж багатьох років виступав під "десяткою" у мадридському Атлетіко та Манчестер Сіті. Проте, на Камп Ноу він вирішив виступати під 19-м номером. Зрештою, номер Мессі забрав вундеркінд Ансу Фаті.

До слова, раніше культовий номер у складі "блаугранас" належав Роналдінью, Рікельме, Рівалдо, Хаджі, Ромаріо, Марадоні та іншим.

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