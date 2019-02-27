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Манчестер Сити с Зинченко благодаря пенальти Агуэро обыграл Вест Хэм

27 февраля 23:56 86 Читати українською
Манчестер Сити с Зинченко благодаря пенальти Агуэро обыграл Вест Хэм
Манчестер Сити / ФК Манчестер Сити

Манчестер Сити дома минимально переиграл Вест Хэм. Александр Зинченко провел на поле 90 минут.

АПЛ, 28-й тур

Манчестер Сити – Вест Хэм – 1:0

Гол: Агуеро, 59 (пен.)

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Манчестер Сити в рамках 28 тура АПЛ дома принимал Вест Хэм. Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Первый тайм несмотря на колоссальное преимущество "горожан" прошел без голов, а после перерыва только реализованный пенальти Серхио Агуэро позволил подопечным Пепа Гвардиолы одержать минимальную победу. Вест Хэм за весь матч нанес лишь 2 удара по воротам соперника.

Манчестер Сити после 28 туров набрал 68 очков и находится на 2 позиции в турнирной таблице, Вест Хэм на 10 месте с 36 пунктами.

Англия28 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Вест Хэм: Среда 27 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
1 : 0
Вест Хэм
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Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Вест Хэм Вест Хэм Манчестер Сити - Вест Хэм Манчестер Сити Манчестер Сити
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