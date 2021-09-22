33-летний аргентинский нападающий похвастался перед болельщиками новой необычной прической в своем Instagram.

Агуэро не считает Барселону фаворитом Лиги чемпионов – Динамо все же стоит остерегаться

Агуэро подстригся почти наголо. Весь процесс смены имиджа он транслировал в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

Напомним, Серхио перебрался в Барселону прошлым летом на правах свободного агента, однако до сих пор не дебютировал за клуб из-за травмы.

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