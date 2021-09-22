Агуэро кардинально сменил имидж
Форвард каталонской Барселоны Серхио Агуэро решил поработать над своей внешностью.
33-летний аргентинский нападающий похвастался перед болельщиками новой необычной прической в своем Instagram.
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Агуэро подстригся почти наголо. Весь процесс смены имиджа он транслировал в прямом эфире на своей странице в социальной сети.
Напомним, Серхио перебрался в Барселону прошлым летом на правах свободного агента, однако до сих пор не дебютировал за клуб из-за травмы.
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¿Kun pelado? Agüero se cortó el pelo y se preguntó si le quedaría bien raparse la cabeza y si le molestaría que le griten cosas por no tener pelo.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2021
IG/kunaguero pic.twitter.com/C2TNmuoIvc