"Барса – это Барса, поэтому мы должны бороться за каждый титул. Мы не фавориты Лиги чемпионов, но наши соперники будут уважать нас.

Барселона выделила трио Динамо перед противостоянием в Лиге чемпионов

Каждый раз, когда я играл против Барселоны, даже в ее худшем состоянии, мы говорили: "Это – Барселона". Возможно, в Лиге чемпионов от нас не ждут много, но остерегайтесь", – цитирует Агуэро Marca со ссылкой на RAC 1.

Напомним, в группе Лиги чемпионов сезона 2021/22 "блаугранас" будут играть против Баварии, Бенфики и Динамо. Первое противостояние с киевлянами состоится 20 октября на Камп Ноу. Ответный матч запланирован на 2 ноября.

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