Агуеро кардинально змінив імідж
Форвард каталонської Барселони Серхіо Агуеро вирішив попрацювати над своєю зовнішністю.
33-річний аргентинський нападник похизувався перед уболівальниками новою незвичною зачіскою у своєму Instagram.
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Агуеро підстригся майже наголо. Увесь процес зміни іміджу він транслював у прямому ефірі на своїй сторінці в соціальній мережі.
Нагадаємо, Серхіо перебрався у Барселону минулого літа на правах вільного агента, однак досі не дебютував за клуб через травму.
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¿Kun pelado? Agüero se cortó el pelo y se preguntó si le quedaría bien raparse la cabeza y si le molestaría que le griten cosas por no tener pelo.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2021
IG/kunaguero pic.twitter.com/C2TNmuoIvc