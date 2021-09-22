33-річний аргентинський нападник похизувався перед уболівальниками новою незвичною зачіскою у своєму Instagram.

Агуеро не вважає Барселону фаворитом Ліги чемпіонів – Динамо все ж варто остерігатись

Агуеро підстригся майже наголо. Увесь процес зміни іміджу він транслював у прямому ефірі на своїй сторінці в соціальній мережі.

Нагадаємо, Серхіо перебрався у Барселону минулого літа на правах вільного агента, однак досі не дебютував за клуб через травму.

Барселона вдома врятувала нічию з Гранадою – беззубий примітивний футбол, Кумана виправдовує лише переповнений лазарет