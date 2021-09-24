Агуэро дебютирует за Барселону на две недели раньше
16:27 - Читати українською
Тренерский штаб Барселоны получил хорошие новости от медперсонала каталонцев.
Серхио Агуэро уже почти восстановился от травмы колена и готов выводить Барселону из кризиса, сообщает El Chiringuito.
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Ожидается, что дебют аргентинского форварда состоится 17 октября в домашнем поединке 9-го тура Ла Лиги против Валенсии. Ранее врачи прогнозировали возвращение кума Месси на начало ноября.
Напомним, Серхио летом перешел в Барсу на правах свободного агента, но травма помешала ему начать сезон с новой командой.
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