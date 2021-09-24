Агуеро дебютує за Барселону на два тижні раніше
16:18 - Читать на русском
Тренерський штаб Барселони отримав хороші новини від медперсоналу каталонців.
Серхіо Агуеро вже майже відновився від травми коліна і готовий виводити Барселону з кризи, повідомляє El Chiringuito.
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Очікується, що дебют аргентинського форварда відбудеться 17 жовтня у домашньому поєдинку 9-го туру Ла Ліги проти Валенсії. Раніше лікарі прогнозували повернення кума Мессі на початок листопада.
Нагадаємо, Серхіо влітку перейшов у Барсу на правах вільного агента, але травма завадила йому розпочати сезон з новою командою.
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