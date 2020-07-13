Агробізнес отримав солідну суму за перемогу над Рухом від Смалійчука, – ЗМІ

Ведучий ТаТоТаке Сергій Болотніков повідомив про факт фінансової нагороди, яку отримав Агробізнес від співвласника Карпат Олега Смалійчука за перемогу над Рухом.

"За моєю інформацією, Агробізнес отримав 600 тисяч гривень від Смалійчука за перемогу над Рухом. Більш того, Смалійчук вже був готовий заплатити Чорноморцю причому в два рази більше – 1 млн 200 тисяч.

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Така інформація була в пресі, можу її підтвердити. Але прямо перед матчем Смалійчук заявив, що вони з Козловським не вороги і далі виплат не буде", – зазначив Болотніков у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, наставник Агробізнеса Олександр Чижевський заперечував факт отримання грошей за перемогу над Рухом. А Олег Смалійчук відмовився коментувати цю інформацію.

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