toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Агробизнес подписал защитника из Испании

14:45 143 Читати українською
Агробизнес подписал защитника из Испании
Педро Гарсия (слева) / Фото официального сайта Агробизнеса

Волочисский Агробизнес пополнил состав европейским легионером.

Новичком клуба из Первой лиги стал левый защитник Педро Гарсия, информирует официальный сайт Агробизнеса.

Агробизнес планирует трансферы игроков из Испании

19-летний латераль перешел из состава молодежной команды Бетиса, за которую в прошлом сезоне сыграл в 26-ти матчах. Гарсия воспитывался в академии Вильярреала. Никаких деталей об условиях перехода Агробизнес не предоставил.

Ингулец подписал бывшего игрока молодежной сборной Украины

Стоит добавить, что испанец стал первым легионером команды с Волочиска.

blog_ava
Тренер Аталанты Гасперини – о трансфере Малиновского: Когда мы можем подписать хороших игроков, то не думаем дважды
06:00
565
Теги
Трансферы Бетис Бетис Агробизнес Агробизнес Педро Гарсія Педро Гарсія Первая лига
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
1
час
:
15
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук