Агробизнес планирует трансферы игроков из Испании

Клуб из Хмельницкой области не будет сидеть без дела в межсезонье.

Главный тренер Агробизнеса Остап Маркевич рассказал о планах на летнее трансферное окно.

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"Мы сейчас ведем переговоры, и я надеюсь, что скоро у нас будут добротные легионеры. Есть наметки по некоторым игрокам, это достаточно качественные футболисты. Все находится на стадии переговоров, поэтому конкретные имена называть не имеем права.

Но скажу так: это могут быть игроки из Испании и других стран. Критерий один – чтобы они были способны по своему уровню помочь команде и хотели играть за Агробизнес, занимались задачами нашего клуба.

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Руководство поставило задачу – попасть в топ-6. Если мы будем плодотворно и целенаправленно работать, результат придет. У нас впереди – очень интенсивный отрезок предсезонной подготовки. Должны провести также селекцию, найти усиление", – заявил Маркевич в интервью Sport Arena.