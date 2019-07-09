Ингулец подписал бывшего игрока молодежной сборной Украины

Представитель Первой лиги продолжает усиливаться перед стартом сезона.

Ингулец подписал контракт с защитником Дмитрием Фатеевым, информирует официальный сайт клуба.

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Соглашение рассчитано на 3 года. В новой команде Фатеев получил 20-й номер. Последним клубом 25-летнего игрока был Львов. Также у него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины, за которую он дебютировал в 2015 году.

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Напомним, в сезоне 2018/19 Ингулец сенсационно добрался до финала Кубка Украины, где проиграл донецкому Шахтеру со счетом 0:4.