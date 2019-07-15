Агробізнес підписав захисника з Іспанії

Волочиський Агробізнес поповнив склад європейським легіонером.

Новачком клубу з Першої ліги став лівий захисник Педро Гарсія, інформує офіційний сайт Агробізнеса.

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19-річний латераль перейшов зі складу молодіжної команди Бетіса, за яку у минулому сезоні зіграв у 26-ти матчах. Гарсія виховувався в академії Вільяреала. Жодних деталей щодо умов переходу Агробізнес не надав.

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Варто додати, що іспанець став першим легіонером команди з Волочиська.