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Агробізнес підписав захисника з Іспанії

14:45 295 Читать на русском
Агробізнес підписав захисника з Іспанії
Педро Гарсія (зліва) / Фото офіційного сайту Агробізнеса

Волочиський Агробізнес поповнив склад європейським легіонером.

Новачком клубу з Першої ліги став лівий захисник Педро Гарсія, інформує офіційний сайт Агробізнеса.

Агробізнес планує трансфери гравців з Іспанії

19-річний латераль перейшов зі складу молодіжної команди Бетіса, за яку у минулому сезоні зіграв у 26-ти матчах. Гарсія виховувався в академії Вільяреала. Жодних деталей щодо умов переходу Агробізнес не надав.

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Варто додати, що іспанець став першим легіонером команди з Волочиська.

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Теги
Бетіс Бетіс Трансфери Агробізнес Агробізнес Педро Гарсія Педро Гарсія Перша ліга
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