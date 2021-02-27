Рух отказался от очередного украинца – гол в дебютном матче не помог остаться в клубе
19:26 - Читати українською
Защитник Игорь Бойчук завершил свои выступления в составе новичка УПЛ.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт Руха.
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Бойчук присоединился к Руху в августе прошлого года. Дебют защитника вышел роскошным – гол в матче против Ворсклы. Впрочем, в дальнейшем игрок не пользовался большим доверием и в сумме провел за "желто-черных" лишь 3 матча.
Добавим, что Рух во время зимней паузы лишился ряда других украинских игроков – Дуця, Заставного, Брикнера, Калюжного и Парамонова.
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