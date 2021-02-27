Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт Руха.

Бандура извинился за действия в матче с Шахтером – голкипер Руха влетел в Корниенко и выругался на арбитров

Бойчук присоединился к Руху в августе прошлого года. Дебют защитника вышел роскошным – гол в матче против Ворсклы. Впрочем, в дальнейшем игрок не пользовался большим доверием и в сумме провел за "желто-черных" лишь 3 матча.

Добавим, что Рух во время зимней паузы лишился ряда других украинских игроков – Дуця, Заставного, Брикнера, Калюжного и Парамонова.

Колос – Рух и ещё два матча УПЛ. Анонс