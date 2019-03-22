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Агробизнес – Сумы: матч может не состояться из-за проблем гостей с документами, – СМИ

21:53 2 Читати українською
Агробизнес – Сумы: матч может не состояться из-за проблем гостей с документами, – СМИ
ФК Сумы

Поединок 19 тура Первой лиги между Агробизнесом и Сумами может не состояться.

 

Матч, который запланирован на 23 марта, может не состояться из-за проблем Сум с заявочными документами, из-за чего команде могут не позволить стартовать в чемпионате, сообщает Sportarena.

31-летний Александр Олейник возглавил Сумы и уже установил рекорд Первой лиги

Напомним, во время зимнего перерыва Сумы были близки к тому, чтобы потерять профессиональный статус, но в начале марта президент ПФЛ Сергей Макаров заявил, что Сумы не будут сниматься с Первой лиги.

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Сумы Сумы Первая лига Агробизнес - Сумы
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