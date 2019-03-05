toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЭМ

Сумы не будут сниматься с Первой лиги, – президент ПФЛ Макаров

17:05 1 Читати українською
Сумы не будут сниматься с Первой лиги, – президент ПФЛ Макаров
Сергей Макаров / ФК Черкасский Днепр

Президент ПФЛ Сергей Макаров подтвердил, что Сумы продолжат выступления в Первой лиге.

"Первое – Сумы заявились, 16 игроков у команды, и она готова продолжить выступления в чемпионате страны.

Директор ПФЛ Макаров: За Зирку мы еще поборемся, рано ставить точку в этом вопросе

Второе – по заявочному взносу никаких проблем, все уплачено. Третье – в качестве основного стадиона заявлен сумской Юбилейный. Насколько мне известно, вопрос о проведении домашних матчей в Ахтырке не рассматривается.

Резервная арена? Прежде всего, давайте отталкиваться от того, что у них есть основная", – цитирует Макарова Footboom.

Теги
Сумы Сумы Первая лига ПФЛ Сергей Макаров
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
48
мин
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук