Сумы не будут сниматься с Первой лиги, – президент ПФЛ Макаров

Президент ПФЛ Сергей Макаров подтвердил, что Сумы продолжат выступления в Первой лиге.

"Первое – Сумы заявились, 16 игроков у команды, и она готова продолжить выступления в чемпионате страны.

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Второе – по заявочному взносу никаких проблем, все уплачено. Третье – в качестве основного стадиона заявлен сумской Юбилейный. Насколько мне известно, вопрос о проведении домашних матчей в Ахтырке не рассматривается.

Резервная арена? Прежде всего, давайте отталкиваться от того, что у них есть основная", – цитирует Макарова Footboom.