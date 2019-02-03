31-летний Александр Олейник возглавил Сумы и уже установил рекорд Первой лиги

Главным тренером Сум был назначен Александр Олейник, которому всего 31 год, и он является самым молодым специалистом в Первой лиге.

Суммы пригласили на должность главного тренера Александра Олейника, которому всего 31 год, сообщает SportArena. Он является самым молодым специалистом в Первой лиге.

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В конце осени он был назначен наставником харьковской Кобры, которая сейчас выступает в Аматорском первенстве, но не провел там ни одного поединка.

Известно, что президентом Сум стал бывший руководитель Кобры Сергей Ващенко.