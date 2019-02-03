toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ РОМА - МИЛАН

31-летний Александр Олейник возглавил Сумы и уже установил рекорд Первой лиги

18:49 247 Читати українською
31-летний Александр Олейник возглавил Сумы и уже установил рекорд Первой лиги
Александр Олейник / FootBoom

Главным тренером Сум был назначен Александр Олейник, которому всего 31 год, и он является самым молодым специалистом в Первой лиге.

Суммы пригласили на должность главного тренера Александра Олейника, которому всего 31 год, сообщает SportArena. Он является самым молодым специалистом в Первой лиге.

"Я – украинец до мозга костей". Правила жизни Мирона Маркевича

В конце осени он был назначен наставником харьковской Кобры, которая сейчас выступает в Аматорском первенстве, но не провел там ни одного поединка.

Известно, что президентом Сум стал бывший руководитель Кобры Сергей Ващенко.

Теги
Трансферы Сумы Сумы Первая лига Трансферы чемпионата Украины Александр Олейник Александр Олейник
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
46
мин
Шахтер
10:00
Ботев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук