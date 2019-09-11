Агента Куртуа арестовала бельгийская прокуратура

Агент голкипера Реала Тибо Куртуа и ряда бельгийских футболистов Кристоф Хенротай был арестован.

Задержание Хенротая состоялось сегодня, 11 сентября, в Монако, сообщает Vrt.be. После этого он был допрошен. Также в Льеже полиция задержала человека, который сотрудничает с ним.

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По информации издания, агента и его партнера подозревают в коррупции и отмывании денег при осуществлении трансферов. Отмечается, что Хенротай мог успешно заниматься мошенничеством сразу в нескольких сделках.

Сообщается, задержание Хенротая связано с обысками в Андерлехте и Федерации футбола Бельгии, состоявшихся в конце апреля этого года. Сегодня полиция уже успела провести обыски в четырех местах в Монако, двух в Бельгии и одном в Лондоне.

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Хенротай является агентом таких футболистов, как Тибо Куртуа, Янник Феррейра Карраско и Кевин Миральяс. Ранее он также представлял интересы Ромелу Лукаку.