Турана осудили почти до трех лет лишения свободы

Полузащитник Истанбула Башакшехир Арда Туран, права на которого принадлежат Барселоне, понесет суровое наказание за неподобающее поведение в ночном клубе.

Турецкий футболист приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы, сообщает BBC. Отмечается условный срок Туран получил за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионной оружия и умышленное нападение. В то же время Арда был оправдан по статье "сексуальные домогательства".

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Напомним, что в октябре прошлого года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек приставал к женщине, которая является женой певца Берк Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.

После этого Туран посетил пострадавшего в больнице с пистолетом. Футболист протянул оружие певцу со словами: "Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня". Впрочем, Шахин отказался брать пистолет.

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